Риккардо назвал причины, почему он уступает Норрису

За четыре гонки до конца сезона на счету Даниэля Риккардо всего 29 очков, тогда как у его напарника по команде McLaren Ландо Норриса – 101. Из-за такой разницы в результатах в команде решили досрочно отказаться от услуг австралийского гонщика – в 2023-м вместо Риккардо за руль McLaren сядет Оскар Пиастри.

После этапа в Сузуке Даниэль назвал причины, почему у него не получается выступать на том же уровне, что и Норрис: «Если коротко отвечать на вопрос, то я могу назвать две причины.

Во-первых, Ландо очень хорош – нет смысла отрицать этот факт. Если бы я сказал, что Ландо плохой гонщик, то, тем самым, признал бы самого себя неудачником. Он хороший гонщик, который нашёл подход к машине.

Во-вторых, счастье в неведении. Я не пытаюсь сказать, что Ландо ничего не смыслит в гоночной технике, вовсе нет. С технической точки зрения он отлично понимает машину, но McLaren – единственная машина Формулы 1, которую он пилотировал. Конечно, машины разных лет отличались друг от друга, но это всё вариации одной техники. Он не выступал за другие команды и привык к некоторым характерным особенностям машин McLaren.

Хотя мне не нравится так говорить, но всё же у меня были ожидания относительно того, какой должна быть машина Формулы 1, каким она должна обладать потенциалом. Ландо может посмотреть видео с камер других машин и сказать: «Я хочу, чтобы наша машина тоже так могла, меня не устраивает поведение задней части», но у него нет опыта пилотирования другой машины. В этом и заключается его «счастье в неведении».

Я прекрасно понимаю, что не идеален, и у меня есть слабые стороны. К сожалению, машина этого года прекрасно продемонстрировала этот факт. В каком-то смысле это унизительно, но я могу продолжать работать, чтобы стать лучше.

Я до сих пор не понимаю, почему у нас ничего не получилось. Мы узнаем что-то новое в один уик-энд, делаем шаг вперёд и обнаруживаем новую проблему. С одной стороны, у нас прогресс по сравнению с прошлым уик-эндом, но с другой – новое препятствие. Мы его преодолеваем, но в следующий уик-энд обнаруживаем ещё и ещё одну проблему. В итоге начинается хождение по кругу, и нам не удаётся сделать шаг вперёд.

Я определённо считаю себя оптимистом – у меня стакан наполовину полон. Я каждый раз брал себя в руки и говорил: «Мы разберемся с проблемой, я найду решение». Но чем дольше это продолжалось, тем… Я не хочу быть наивным, понимаете?

Чем дольше вы чешете голову, тем меньше вариантов у вас остаётся, и тем менее уверенными вы становитесь. Мы в команде старались поддерживать моральный дух, но невозможно отрицать, что проблемы сильно ударили по людям».