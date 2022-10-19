Новый сезон Формулы Е включает 17 гонок

Мы писали о том, что владельцы Формулы Е подписали пятилетний контракт на проведение гонки в Кейптауне – и теперь, после утверждения Всемирного совета FIA по автоспорту, он официально включён в календарь.

Сезон 2023 года включает 17 гонок, стартует 14 января в Мехико и завершится 30 июля в Лондоне. В календаре больше нет гонки в Сеуле, а место проведения десятого и тринадцатого этапов будет уточнено дополнительно.

Альберто Лонго, соучредитель и исполнительный директор чемпионата: «Мы рады объявить, что одна из гонок девятого сезона в истории Формулы Е пройдёт в Кейптауне. Все мы с нетерпением ждём возможности увидеть борьбу машин третьего поколения на фоне легендарной Столовой горы.

Из-за ремонта на Олимпийском стадионе в Сеуле, где в начале этого года прошли наши первые гонки в Южной Корее, мы не сможем вернуться туда в следующем году, но ищем другие варианты в Южной Корее. Мы ведём переговоры с другими городами и трассами, чтобы заполнить свободные даты».

Календарь девятого сезона Формулы E

Дата Страна Город 13-16 декабря Испания Валенсия (тесты) 14 января Мексика Мехико 27 января Саудовская Аравия Эд-Диръия 28 января Саудовская Аравия Эд-Диръия 11 февраля Индия Хайдарабад 25 февраля ЮАР Кейптаун 25 марта Бразилия Сан-Паулу 22 апреля Германия Берлин 23 апреля Германия Берлин 6 мая Монако Монако 20 мая будет объявлено позже — 3 июня Индонезия Джакарта 4 июня Индонезия Джакарта 24 июня будет объявлено позже — 15 июля Италия Рим 16 июля Италия Рим 29 июля Великобритания Лондон 30 июля Великобритания Лондон