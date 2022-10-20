Макс Ферстаппен: Наша цель – выиграть оба чемпионата

В Сузуке Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионский титул, а в Остине Red Bull Racing наверняка подтвердит первую с 2013 года победу в Кубке конструкторов – для этого Ферстаппену и Пересу достаточно финишировать третьим и четвёртым.

Макс Ферстаппен: «Я был очень рад досрочно выиграть чемпионат пилотов в Сузуке, но полноценно отпраздновать эту победу мы не смогли, поскольку полностью сосредоточены на победе команды в Кубке конструкторов. Наша цель – выиграть оба чемпионата.

С нетерпением жду оставшихся гонок. Здорово вернуться в Остин, я люблю этот город и трассу. В прошлом году я был счастлив выиграть эту гонку, надеюсь закрепить успех в предстоящий уик-энд».

Серхио Перес: «В Остин всегда приятно приезжать. Это одна из моих любимых гонок в сезоне, в городе и на трассе невероятная атмосфера.

Наша команда очень сильна, в Японии Макс досрочно выиграл титул, а в этот уик-энд мы можем гарантировать победу в Кубке конструкторов. Думаю, зрители будут рады, если мы победим!

Лично я хочу завершить сезон на втором месте в личном зачёте, я максимально на этом сосредоточен и хочу добиться отличных результатов вместе с командой».