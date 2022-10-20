Сочи Автодром примет финальный этап сезона REC

В воскресенье 23 октября на Сочи Автодроме пройдет четвёртый этап российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC). Соревнования вернулись на приморскую трассу впервые с 2016 года.

Финальная четырёхчасовая гонка на выносливость REC SOCHI AUTODROM 4h завершает успешный сезон 2022 года. К этому моменту в списках участников числятся сорок семь экипажей и более ста десяти пилотов, среди которых лучшие автогонщики России, неоднократно поднимавшиеся на подиумы международных чемпионатов.

Учитывая количество участников, организаторы отказались от идеи подвести итоги серии сразу после четвертого этапа, чтобы избежать ошибок. Финальные итоги будут оглашены в Москве в ноябре.

Борьба на заключительном этапе пройдет в пяти классах: Спортпрототип CN, Спортпрототип CN 1.6, GT Pro, GT Light и GT. В Сочи впервые стартует автомобиль Marussia B2 команды NRG MOTORSPORT. В составе экипажа №2 Никита Никитин, Михаил Михин и Алексей Крылов в классе GT.

Лидер абсолютного зачёта, Capital Racing Team (Mercedes GT3 № 13 Дениса Ременяко и Михаила Алёшина), не сможет принять участие в гонке. В то же время, новый участник REC KTM Racing Team на редкой для российского автоспорта технике KTM X-BOW (№71, Андрей Гончаров и Андрей Масленников) составит серьезную конкуренцию Yadro Motorsport (Mercedes GT3 № 48, Сергей Столяров, Ринат Салихов) и IY Engineering (Marussia B1 GT № 7, Виталий Ларионов, Михаэль Белов).

Порадует зрителей своим участием и лидер класса CN, яркий претендент на первенство в абсолютном зачете – экипаж №26 команды G-Drive Racing Романа Русинова и Сергея Афанасьева.

Пелотон пополнили участники из разных классов. Например, в Сочи впервые на старт выйдут два прототипа Legends-Evo и Mitjet команды YAKHNICH DРАЙВ (№ 81) и BMW E92 команды Classic Car Racing (№ 92).

Старт четырёхчасовой гонке будет дан в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет на канале Старт ТВ, а также в сообществе «РОСГОНКИ». Для зрителей на автодроме вход свободный.

Игорь Ермилин, глава оргкомитета REC: «Серия продолжает развиваться, количество участников увеличивается, появляются новые громкие имена – на этом этапе стартуют Роман Русинов, Cергей Афанасьев, Александр Вартанян, Михаил Лобода, Шота Абхазава и многие другие известные гонщики.

Стоит так же отметить, что ни в одной другой российской серии вы не увидите такого разнообразия техники и классов. На следующий год мы продолжим расширять многообразие участников, а сезон увеличится до пяти этапов».