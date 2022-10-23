Алонсо: Машиной было сложно управлять из-за ветра

В Alpine разочарованы результатами квалификации Гран При США. Фернандо Алонсо вышел в финал и показал девятый результат, но из-за штрафа потеряет пять позиций на старте. Его напарник Эстебан Окон квалифицировался восемнадцатым, объяснив это тем, что в этот уик-энд ему некомфортно в машине.

Фернандо Алонсо (9-й): «Сложная сессия из-за порывистого ветра – машиной было сложно управлять, особенно в быстрых поворотах. С другой стороны, я показал результат и вышел в финал, что и было нашей целью.

К сожалению, из-за штрафа я потеряю позиции на старте – было бы здорово начать гонку выше, чем с четырнадцатого места. Тем не менее, мы готовимся к интересной борьбе. Наша цель – финишировать в десятке. Думаю, нам удастся заработать очки».

Эстебан Окон (18-й): «Сложный день. Всегда трудно смириться с тем, что ты выбываешь из борьбы уже в первой части квалификации, особенно за рулём конкурентоспособной машины. Не забывайте, что на прошлом этапе в Японии я квалифицировался пятым.

Сегодня на трассе были сложные условия, и, честно говоря, в этот уик-энд я не чувствую себя единым целым с машиной. Предстоит поработать, чтобы понять, что именно не так, но я уверен, что мы найдём причины. Что касается гонки, то мы постараемся сделать всё возможное, чтобы вернуться в очки».

Алан Пермейн, спортивный директор: «Сегодня не совсем наш день – мы разочарованы результатами квалификации. Условия были очень сложными, особенно в скоростном первом секторе из-за сильных порывов ветра.

К сожалению, Эстебан выбыл из борьбы в первой части – ему весь уик-энд некомфортно в машине, поэтому нам предстоит поработать, чтобы прибавить. Фернандо был быстр во всех сессиях – он разочарован, что не квалифицировался выше. Седьмое место было вполне достижимо – сразу позади гонщиков трёх ведущих команд.

Учитывая штрафы, Эстебан стартует семнадцатым, а Фернандо четырнадцатым. Это не совсем наши стандартные позиции – предстоит много работы, чтобы заработать очки в гонке. Тем не менее, всегда есть возможности отыграться за счёт стратегии, и мы рассчитываем, что оба гонщика хорошо проведут гонку и спасут этот уик-энд».