Гасли недоволен повторением проблем с тормозами

По ходу квалификации Пьер Гасли был раздражён повторением проблем с тормозами, из-за которых он не мог атаковать на быстром круге.

«Опять те же проблемы», — воскликнул Гасли по радио. «Я не понимаю, почему она повторяется вновь и вновь. Переключатель можно поставить в положение «1», можно в «11» – ничего не меняется».

После квалификации Пьер подробно рассказал о возникшей проблеме – скоро он покинет команду, так что был откровенен…

Пьер Гасли: «Уже третий раз в сезоне, как в Японии и Канаде, тормоза перегреваются и теряют эффективность. Это происходит второй уик-энд подряд – такое недопустимо. Я невероятно расстроен. Весь уик-энд я был уверен в машине, не сомневался в том, что мы пройдём в финал квалификации, а когда дошло до дела – тормоза блокировались в каждом повороте. Я просто не мог замедлиться.

Я не понимаю, почему это происходит. Это случилось трижды с новым комплектом тормозов. Но в Канаде трасса была влажной, так что нагрузка на тормоза невелика, в Сузуке она в принципе небольшая. Мы вновь и вновь упускаем шанс добиться хорошего результата, когда это вполне возможно.

Мы делаем всё, чтобы выжать каждую сотую, все наши сотрудники на трассе, на базе – и я, все мы максимально выкладываемся, и когда проблема возникает там, где её быть не должно, это невероятно расстраивает. Ну ладно, когда один раз, но два и три – это недопустимо. Нам нужно поговорить с поставщиками тормозов из CI [Carbone Industrie] – это обязательно нужно исправить».