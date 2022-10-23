Мекис: За поулы порой приходится расплачиваться в гонках

Лоран Мекис, спортивный директор Ferrari, высоко оценил квалификационное достижение Карлоса Сайнса, но прежде чем подводить итоги субботы сказал несколько слов о Дитрихе Матешице, скончавшемся накануне в возрасте 78 лет.

«Конечно, это огромная утрата. У него было своё видение развития автоспорта, он очень много для этого сделал, оставив после себя очень важное наследие, – рассказал Мекис. – Мне повезло, я много лет работал в его команде Toro Rosso, и сейчас, конечно, все наши мысли с его семьёй, с его друзьями и со всем сообществом Red Bull.

Если говорить о квалификации, то Карлос отлично справился с делом, хотя это было непросто, ведь значительная часть пятничных тренировок была посвящена шинным тестам Pirelli, а в первой сессии одну из наших машин пилотировал Роберт Шварцман. Поэтому понять, насколько мы конкурентоспособны, было несколько сложнее, чем обычно.

Но Карлос и Шарль очень эффективно поработали на заключительной тренировке и смогли найти правильные настройки. В квалификации они подгоняли друг друга, и в итоге Сайнс выиграл свой третий поул. Но уже на нескольких этапах он был очень близок к напарнику, так что это вполне заслуженный результат.

Высокая скорость в квалификации достигается за счёт целой комбинации факторов. Полагаю, одна из наших сильных сторон – умение сразу добиться эффективной работы шин, что позволяет показывать высокие результаты на первом же быстром круге. Правда, иногда нам приходится за это расплачиваться в гонках, поскольку среди наших слабостей – повышенный износ резины.

Порой из-за этого мы сталкиваемся с более серьёзными сложностями по сравнению с соперниками, но стараемся найти правильный баланс и добиться улучшений. Важно добиться снижения износа резины, но при этом сохранить способность быстро её прогревать за один круг.

Мы ожидаем, что по ходу гонки развернётся очень острая борьба, в которой будет также участвовать и Mercedes. Надо отдать должное Карлосу и Шарлю, они отлично справились со сложными условиями, в которых проходила квалификация, ведь дул очень сильный порывистый ветер, но оба блеснули мастерством. А команда хорошо поработала, настраивая машину.

Кроме того, мне представляется, что обычно Карлосу лучше удаётся проводить гонки, чем квалификации, тогда как Шарль умеет великолепно выступать в квалификациях, что мы в этом году уже не раз видели. Впрочем, это не значит, что они хуже работают в другие дни уик-эда. Но тем более мы рады за Сайнса, ведь он долго шёл к этому поулу».