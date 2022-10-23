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Автоспорт

Риккардо опроверг слухи о контракте с Red Bull Racing

Риккардо опроверг слухи о контракте с Red Bull Racing

Во время квалификации в прямом эфире Sky Sport F1 прозвучало предположение, что в следующем году Даниэль Риккардо станет резервным пилотом Red Bull Racing, но после сессии австралиец заявил, что пока ничего не подписывал.

Даниэль Риккардо: «Пока это лишь слухи. Вариант действительно неплохой, но пока я ничего не подписывал.

Я работаю над продолжением карьеры, у меня есть план, есть амбиции в Формуле 1 – этот чемпионат имеет приоритет.

Indycar? Нет, меня пугают овалы. Лет десять назад я бы подумал, а сейчас могу честно признать, что боюсь овалов».

Источник:www.f1news.ru

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