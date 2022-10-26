Формула Е: В Maserati ищут замену де Вризу

В следующем году Ник де Вриз провёдет полный дебютный сезон в Формуле 1, но по первоначальным планам голландский гонщик должен был продолжать карьеру в электрической Формуле Е в команде Maserati MSG. Однако, получив предложение от AlphaTauri, де Вриз воспользовался пунктом контракта, который позволял ему прекратить сотрудничество с командой Формулы Е.

В Maserati стали на всякий случай искать гонщика на замену ещё в начале сентября, когда стало известно об участии де Вриза в Гран При Италии вместо приболевшего Алекса Элбона. Команда рассматривает несколько вариантов, в числе которых Максимилиан Гюнтер, Алекс Линн, Оливер Терви и даже Тео Пуршер.

По информации The Race, главным кандидатом на замену Ника де Вриза считается Гюнтер, который в августе прекратил сотрудничество с Nissan. Официально в Maserati не комментируют поиск кандидата на замену де Вризу.