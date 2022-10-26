Крак: Мы не допустили перерасхода, это самое главное

На фоне дискуссий, которые идут между Red Bull Racing и FIA из-за перерасхода бюджета и по поводу возможных санкций, начало забываться, что нарушителей финансового регламента было трое.

Кроме команды, в минувший уик-энд выигравшей Кубок конструкторов, в кратком отчёте федерации об итогах бухгалтерского аудита также фигурировали Aston Martin и Williams.

В случае с последней ситуация вполне понятная: она опоздала с предоставлением финансовой отчётности и ещё в мае заплатила штраф, по меркам Формулы 1 более чем скромный – $25 тысяч. Суть претензий к Aston Martin неясна, но её нарушения тоже относятся к категории «процедурных», что бы это ни значило.

По словам Майка Крака, руководителя команды из Сильверстоуна, в ближайшее время в этой истории будет поставлена точка.

«Мы ведём переговоры с FIA, и я думаю, что мы постараемся закрыть вопрос в ближайшие дни, – заявил Крак. – Вскоре решение будет найдено, я в этом вполне уверен. Но вся эта история говорит о том, что в будущем мы должны работать лучше, чтобы избежать повторения подобных проблем. В конечном итоге наиболее важным я считаю тот факт, что мы не допустили перерасхода бюджета. А всё остальное – не более чем процедурные моменты».

Судя по всему, в Aston Martin готовы признать эти самые «процедурные нарушения», но в случае с Red Bull Racing проблема более серьёзная, поскольку представители команды по-прежнему настаивают, что никакого перерасхода не было, и вообще всё зависит от того, каким образом вести учёт затрат.

Переговоры Red Bull с FIA были прерваны из-за печального события – кончины Дитриха Матешица, основателя австрийской компании и владельца команды, но на этой неделе продолжатся.