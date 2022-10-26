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Автоспорт

Льюис Хэмилтон создал кинокомпанию Dawn Apollo Films

Льюис Хэмилтон создал кинокомпанию Dawn Apollo Films

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вместе со своим менеджером Пенни Тоу создал продюсерскую кинокомпанию Dawn Apollo Films.

В разработке у Dawn Apollo Films уже находятся два проекта: документальный фильм о карьере самого Льюиса и художественный фильм о Формуле 1 с Брэдом Питтом в главной роли для стримингового сервиса Apple+.

В интервью голливудскому изданию Deadline Льюис прокомментировал новый для себя проект: «Мне всегда нравились фильмы. Я много смотрю и считаю это настоящим спасением. Меня вдохновили многие кинофильмы, и я всегда мечтал однажды внести свой вклад в это дело.

Меня часто спрашивают, буду ли я сам сниматься. Мне очень повезло стать гонщиком Формулы 1, поэтому у меня никогда не было времени практиковаться в актёрском мастерстве, но я всегда мечтал о том, что однажды буду рассказывать истории.

Как-то я собрал свою команду и задал вопрос: «Что нам нужно для создания продюсерской компании?» Я провёл ряд встреч с продюсерами и режиссёрами в Лос-Анджелесе, одним из них был Джеффри Катценберг .

Цель состоит в том, чтобы создавать впечатляющие истории и, в конечном итоге, вдохновлять людей с помощью фильмов. Большая часть новой компании будет посвящена социальному влиянию и обществу. Эти темы очень важны для меня».

Источник:www.f1news.ru

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