Льюис Хэмилтон создал кинокомпанию Dawn Apollo Films

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон вместе со своим менеджером Пенни Тоу создал продюсерскую кинокомпанию Dawn Apollo Films.

В разработке у Dawn Apollo Films уже находятся два проекта: документальный фильм о карьере самого Льюиса и художественный фильм о Формуле 1 с Брэдом Питтом в главной роли для стримингового сервиса Apple+.

В интервью голливудскому изданию Deadline Льюис прокомментировал новый для себя проект: «Мне всегда нравились фильмы. Я много смотрю и считаю это настоящим спасением. Меня вдохновили многие кинофильмы, и я всегда мечтал однажды внести свой вклад в это дело.

Меня часто спрашивают, буду ли я сам сниматься. Мне очень повезло стать гонщиком Формулы 1, поэтому у меня никогда не было времени практиковаться в актёрском мастерстве, но я всегда мечтал о том, что однажды буду рассказывать истории.

Как-то я собрал свою команду и задал вопрос: «Что нам нужно для создания продюсерской компании?» Я провёл ряд встреч с продюсерами и режиссёрами в Лос-Анджелесе, одним из них был Джеффри Катценберг .

Цель состоит в том, чтобы создавать впечатляющие истории и, в конечном итоге, вдохновлять людей с помощью фильмов. Большая часть новой компании будет посвящена социальному влиянию и обществу. Эти темы очень важны для меня».