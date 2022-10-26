Валттери Боттас: Мы должны заработать очки в Мехико

В Alfa Romeo большие надежды связывали с Гран При США, но команда не заработала очки. Гонщики Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу полны решимости финишировать в десятке на предстоящем этапе в Мехико.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Нет сомнений, что мы ожидали большего от прошедшего уик-энда. Наш гоночный темп был многообещающим, и очки казались достижимыми, но в итоге всё сложилось не так, как хотелось.

На этой неделе мы вернёмся на трассу и продолжим улучшать машину благодаря обновлениям, привезённым на этапы в Японии и Остине.

Как обычно, гонка в Мехико будет сложной из-за высокого расположения над уровнем моря и особенностей трассы, на которой лучше избегать ошибок. Мы знаем, что потенциал нашей машины позволяет рассчитывать на выход в финал квалификации. Наша цель на уик-энд – бороться за очки, чтобы обезопасить позиции в чемпионате».

Валттери Боттас: «Я с нетерпением жду возвращения в Мехико на этой неделе на один из самых ярких этапов в календаре. Энтузиазм болельщиков просто невероятный – они большие поклонники Формулы 1. В прошлом я трижды поднимался на подиум на этой трассе, что всегда было невероятным опытом.

Если говорить о гонке в Остине, то я очень разочарован тем, что моя гонка закончилась в гравии, хотя у меня были отличные шансы заработать очки. В любом случае, на следующем этапе у меня будут новые возможности, которые необходимо максимально использовать. Мы должны сделать свою работу и финишировать в первой десятке».

Гуаньюй Чжоу: «Я всегда хотел выступить в Мехико, поэтому не могу дождаться выезда на трассу, которую мне предстоит как следует изучить. Атмосфера и страсть местных болельщиков просто невероятные, и я рад возможности пережить этот опыт.

Я немного расстроен из-за того, что в Остине не заработал очки, ведь у нас был хороший темп в тот уик-энд. В Мехико важно быстро освоиться на трассе, с самого начала уик-энда набрать оптимальную форму и сохранить набранный темп в гонке.

В Техасе мы доказали, что наши машины могут выходить в финал квалификации, поэтому если мы хорошо справимся с задачей, то добьёмся цели и заработаем очки».