Феттель посвятил дизайн шлема Дитриху Матешицу

В дни гоночного уик-энда в Мехико Себастьян Феттель будет выступать в шлеме, посвящённом памяти Дитриха Матешица, о кончине которого стало известно 22 октября.

Феттель решил вернуться к традиционному оформлению шлема в цветах компании Red Bull, поддерживавшей его с конца 90-х, ещё с тех времён, когда он делал первые успехи в картинге, начав выигрывать соревнования национального уровня.

Немецкая компания Jens Munzer Designs, с которой Себастьян давно сотрудничает, воспроизвела раскраску шлема, какую будущий четырёхкратный чемпион мира использовал с 1998 года. В команде Aston Martin с пониманием отнеслись к этому желанию Феттеля и поддержали своего гонщика.

«Дитрих Матешиц был пионером и легендой не только для Red Bull Racing, но и для всего нашего спорта. В знак уважения в дни Гран При Мехико Себастьян Феттель вернётся с изначальному, ставшему знаменитым дизайну своего шлема. От всех в Aston Martin мы говорим «Спасибо, Диди!»

Эти слова в память о Матешице написаны и на шлеме. Именно так обращались к нему близкие и хорошо знакомые с ним люди.

Себастьян Феттель дебютировал в Формуле 1 летом 2007 года в BMW Sauber, но уже в том сезоне перешёл в Toro Rosso, а осенью 2008-го одержал первую победу, выиграв дождевой Гран При Италии в Монце. В следующем году он стал гонщиком Red Bull Racing и вместе с этой командой четырежды становился чемпионом мира. Феттель сотрудничал с Red Bull до конца 2014 года, после чего подписал контракт с Ferrari.