Гуаньюй Чжоу: Наша скорость возросла благодаря новинкам

Гонка в Остине стала третьей подряд, в которой Гуаньюй Чжоу не заработал очки. Тем не менее, в Мехико пилот Alfa Romeo говорил о позитивных итогах прошедшего уик-энда и рассуждал о шансах команды в борьбе с Aston Martin за шестое место в Кубке конструкторов.

Гуаньюй Чжоу: «Результат в Остине получился не таким, каким хотела команда, но мы увидели много позитивного. Наконец, мы смогли двумя машинами бороться за выход в финал квалификации – если бы мой круг не аннулировали, я бы прошёл в десятку. Из-за штрафа за замену двигателя я стартовал достаточно далеко позади, поэтому готовился к сложной гонке, в которой финишировал одиннадцатым.

Понятно, что мы ещё должны прибавить в гонках, но совершенно очевидно, что скорость машины возросла по сравнению с несколькими предыдущими этапами. Это говорит о том, что обновления, которые подготовила команда, работают.

Борьба с Aston Martin? Традиционно мы лучше выступаем в квалификациях, а у них преимущество в гонках. Тем не менее, очень сложно предсказать, в чью пользу закончится противостояние. Не секрет, что в последних гонках, начиная с Сингапура, они были очень конкурентоспособными и заработали много очков. Это позволило им сократить отставание от нас – они уступают всего одно очко.

Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы закончить сезон выше них в Кубке конструкторов. Учитывая то, какая машина есть в нашем распоряжении, это возможно. Мы с напарником приложим для этого все усилия».