Карлос Сайнс: На победу претендуют шесть гонщиков

Карлос Сайнс ожидает в Мехико самую плотную борьбу за победу в сезоне. Пилот Ferrari считает, что у шести гонщиков примерно равные шансы подняться на вершину подиума в воскресенье.

Карлос Сайнс: «На мой взгляд, велика вероятность того, что сразу шесть гонщиков поборются за победу в этот уик-энд. Думаю, нас ждёт интересная гонка и один из самых плотных уик-эндов в сезоне, если одной из команд внезапно не удастся лучше остальных приспособить машину к большой высоте над уровнем моря.

Я не финишировал в прошлой гонке, но я был бы гораздо больше расстроен, если бы ко всему прочему у нас ещё и не было скорости, но она у нас есть. В Остине я был одним из самых быстрых на трассе – это придаёт мне мотивацию и сохраняет хорошее настроение на оставшиеся гонки сезона».