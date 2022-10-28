Мик Шумахер: Цель – заработать очки в оставшихся гонках

За три гонки до конца сезона у Мика Шумахера нет контракта на 2023 год. На пресс-конференции FIA в Мехико гонщик Haas рассказал, что это обстоятельство не оказывает на него дополнительный прессинг.

Мик Шумахер: «Я не испытываю дополнительных сложностей [из-за отсутствия контракта]. Я здесь для того, чтобы хорошо делать свою работу – на этом я и сконцентрирован. Всё остальное находится вне моего контроля. Я делаю то, что должен делать – стараюсь максимально выкладываться».

Говоря о шансах заработать очки в этот уик-энд, Мик заявил: «Не вижу причин, почему мы не сможем этого сделать. Наша машина всегда была конкурентоспособной на трассах с высоким уровнем прижимной силы. С другой стороны, в Мехико машина с настройками на высокую прижимную силу будет вести себя так, словно у неё настройки на низкую прижимную силу. Интересно посмотреть, каким в итоге окажется поведение машины.

В Кубке конструкторов мы продолжаем борьбу с AlphaTauri – что касается Aston Martin и Alfa Romeo, то отставание от них уже велико. В оставшихся гонках важно финишировать как можно выше и постараться заработать все очки, которые нам будут доступны. Такова цель команды».