Серхио Перес: В 2020-м я думал об отставке

В колонке для The Players Tribune Серхио Перес вспоминал сезон 2020 года, когда он чуть не остался без контракта в Формуле 1.

Серхио Перес: «В 2020 году, понимая, что контракт с Racing Point продлён не будет, я решил, что карьера окончена. Я понимал, что это может быть мой последний сезон в Формуле 1 и уже думал, чем займусь без гонок, когда на последнем Гран При в Red Bull предложили мне контракт. Я с радостью принял это предложение.

Выступать за Red Bull Racing – настоящая привилегия. За рулём столь быстрой машины вам почти гарантирован шанс бороться за победу в каждый уик-энд, а это именно то, о чём мечтает гонщик.

Я почувствовал себя совершенно иначе, выступая за Red Bull. У меня очень хорошие отношения с механиками. Мы одержимы победой и получаем удовольствие от работы, что очень важно, поскольку мы проводим много времени вместе, ведь я вижу их чаще, чем свою жену!»