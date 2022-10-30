Ферстаппен: Нас ждёт интересная гонка с плотной борьбой

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Мехико, завоевав шестой поул в сезоне и девятнадцатый в карьере. Гонщик Red Bull доволен скоростью машины и готовится к плотной борьбе в воскресенье.

Макс Ферстаппен (1-й): «Хорошая квалификация. Борьба получилась плотной, но после третьей тренировки мы внесли некоторые коррективы в настройки, что позволило повысить ритм и завоевать поул.

Я прекрасно знаю, что прямая перед первым поворотом очень длинная, поэтому необходимо хорошо стартовать. В любом случае, у нас быстрая машина, а это самое важное.

Страсть болельщиков на трибунах просто потрясающая, особенно на «стадионе». Мне очень нравится выступать на этой трассе.

Я не сомневаюсь, что в гонке Серхио тоже поборется за первые позиции, поскольку наша машина быстра на длинной дистанции. Полагаю, нас ждёт интересная гонка, насыщенная плотной борьбой. Как я сказал, обычно наша машина быстра в гонке, но вечером ещё предстоит подумать о стратегии».

Серхио Перес (4-й): «Жаль, что не удалось добиться большего, но по ходу квалификации у меня были проблемы с электрикой, да и DRS не всегда работала.

Чтобы завоевать поул, важно было всё сделать верно, но квалификацию я провёл почти вслепую – у меня не было ни контрольного времени круга, ни информации о балансе тормозов.

Оценивая квалификацию в целом, я едва не выбыл из борьбы в первой сессии, потом во второй, так что четвёртое место – не конец света, хотя я был уверен, что сегодня смогу побороться за поул».