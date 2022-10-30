Норрис: Мы опередили тех, кого хотели опередить

В McLaren в целом довольны итогами квалификации на мексиканской трассе, поскольку Ландо Норрис стартует впереди обеих машин Alpine, а Даниэлю Риккардо в этот уик-энд уже намного комфортнее за рулём MCL36.

Ландо Норрис (8-й): «Я вполне доволен итогами дня, мы хорошо поработали, опередив тех парней, кого хотели опередить. Мне кажется, в финале квалификации я проехал неплохой круг, что позволит стартовать впереди обеих машин Alpine. Это максимум, чего мы могли добиться в таких условиях.

От топ-команд мы отстаём слишком сильно, но это как обычно, поэтому я рад, что перед гонкой мы смогли несколько повысить наши шансы. На этой трассе длинный разгон в сторону 1-го поворота, поэтому на старте может многое произойти.

Теперь мы переключаемся на подготовку к гонке, надо уделить максимум внимания хорошему старту, нормально тронуться с места, после чего проявить упорство и постараться провести гонку, избежав проблем».

Даниэль Риккардо (11-й): «Думаю, определённые аспекты квалификации обнадёживают, мы показали нормальный темп. Первая попытка во второй сессии была неплохой, хотя пару поворотов второго сектора можно было проехать и получше, но мне казалось, что это выполнимая задача.

Однако во второй попытке мне помешал сильный трафик, из-за чего круг выезда из боксов сложился не так хорошо, как хотелось: темп был слишком медленным, поэтому шины и тормоза не удалось нормально прогреть. Это нам дорого обошлось, и к подобным ситуациям надо готовиться лучше.

Всё-таки есть надежда, что завтра всё сложится лучше. Машина способна на нормальный темп, хотя мне бы хотелось добиться большего в квалификации и пройти в финальную сессию».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Учитывая, что квалификация складывалась непросто, результаты нас порадовали. Ландо сделал всё, что в его силах, и уверенно проехал круг, показав 8-е время, но и 11-м результатом Даниэля мы тоже довольны.

В этот уик-энд ему намного комфортнее за рулём, он стартует с неплохой позиции и поборется за очки. К сожалению во время последней попытки во второй сессии ему помешал трафик на последнем секторе круга выезда из боксов, что не позволило оптимально подготовить шины и тормоза.

Ожидаем, что завтрашняя гонка будет сложной и напряжённой – как всегда на этой трассе, где проблемы со сцеплением, и расположена она высоко над уровнем моря. Надёжность также сыграет важную роль, но учитывая выбранные нами настройки, мы считаем, что вполне готовы к борьбе».