Шовлин: Называть штраф «драконовским» – преувеличение

Руководство Red Bull Racing, комментируя санкции, наложенные на команду за нарушения финансового регламента, называет их «драконовскими», однако представители лагеря соперников считают подобные оценки преувеличением.

Прежде всего речь о 10-процентном сокращении времени, отведённого на работу в аэродинамической трубе и исследования с применением технологий CFD.

Действующий спортивный регламент предполагает не только строгий контроль времени, которое команды могут потратить на такие исследования, но и определяет разницу между командами – прошлогодний обладатель Кубка конструкторов может использовать лишь 90% отведённого времени, зато команда, занявшая последнее место – 112,5%. Гандикап между ними меняется с шагом в 2,5%.

«Размер штрафа не намного больше, чем потеряла бы команда, которая находится на одно место выше в Кубке конструкторов, – прокомментировал Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes. – Поэтому я считаю, что называть штраф «драконовским», это преувеличение. Снижение количества сессий в аэродинамической трубе ограничивает вашу свободу, когда вы разрабатываете совершенно новую концепцию, но сейчас мы уже достаточно хорошо изучили новый регламент.

Но, разумеется, вам придётся работать более эффективно. Впрочем, если предположить, что речь идёт о потерях времени на круге на уровне 0,5 секунды, тогда бы получилось, что команда, занявшая самое последнее место, получила бы преимущество более чем в три с половиной секунды по сравнению с первой, но это же совершенно не так.

Но всё зависит от того, насколько правильные решение вы принимаете по ходу сезона. Я бы говорил об одной десятой, или, вероятно, о чуть большей разнице, максимум о двух десятых. Если реально оценивать возможные потери, то они могут быть вот такими.

Если подсчитать количество сессий в аэродинамической трубе, то в распоряжении Red Bull Racing будет всего на четыре или пять сессий меньше. Точное число назвать не могу, я не занимался такими подсчётами.

Но, как я уже говорил, это бы сказалось на работе команды, если бы ей нужно было исправить ошибку в избранной концепции и навёрстывать отставание. В таком случае это бы лишило вас свободы действий при проведении сравнительного анализа эффективности нескольких разных вариантов».