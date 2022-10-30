Юки Цунода: Из-за трафика я не смог прогреть шины

Оба гонщика AlphaTauri выбыли из борьбы во второй части квалификации, но надеются отыграться в гонке…

Юки Цунода (13-й): «Немного жаль, что сегодня мы не прошли в финал. На тренировках машина показала неплохую скорость, я был уверен что мы пробьёмся в десятку.

К сожалению, перед последним кругом во второй сессии я оказался в трафике и не смог прогреть шины, что сказалось на результате. Завтра нужно использовать любую возможность, чтобы отыграться и заработать очки».

Пьер Гасли (14-й): «В пятницу мы очень хорошо начали уик-энд, но утром в субботу начались проблемы – машина скользила по трассе во всех поворотах. Обычно до квалификации нам удаётся найти какое-то решение, но в этот раз не получилось.

Я был доволен своим быстрым кругом, к сожалению, машине не хватило скорости. Завтра есть шанс отыграться. Трасса здесь сложная, в пятницу мы показали неплохой темп на длинной серии кругов – в гонке у нас наверняка будет возможность пробиться вперёд».