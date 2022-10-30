Валттери Боттас: Нужно чисто проехать первый круг

Лучшим результатом Alfa Romeo в квалификации Гран При Мехико стало шестое место Валттери Боттаса. Его напарник по команде Гуаньюй Чжоу в финал не вышел, показав двенадцатое время. В команде надеются заработать очки, прервав серию из трёх безрезультативных гонок подряд.

Валттери Боттас (6-й): «У нас есть скорость на протяжении всего уик-энда – уже в первой тренировке стало понятно, что мы входим в первую десятку. Не знаю, связано это с тем, что у некоторых команд возникли проблемы с темпом или с чем-то ещё, но мы демонстрировали стабильную скорость во всех сессиях уик-энда и даже смогли прибавить. Возможно новинки, которые команда подготовила к последним гонкам, сработали на этой трассе.

Мне комфортно в машине, и я смог проехать хороший круг в квалификации. Приятно вновь выйти в финал.

Думаю, в гонке у нас тоже будет хороший темп. Надеюсь, мы окажемся лучшей командой средней группы. Всё, что нужно – чисто проехать первый круг. Тогда у нас будут шансы на результативную гонку».

Гуаньюй Чжоу (12-й): «Конечно, мне бы хотелось квалифицироваться выше, но у меня всё равно неплохой результат, учитывая, как складывается уик-энд. У нас были проблемы, из-за которых мне оказалось сложно найти правильный ритм, но в квалификации я сделал всё, что мог.

Результаты очень плотные, и мне немного не хватило, чтобы пройти в десятку. В любом случае, наша команда занимает хорошие стартовые позиции, которые позволяют побороться за очки».