Феттель: Надеюсь, Ферстаппен выиграет шестнадцать гонок

Одержав победу на Гран При Мехико, Макс Ферстаппен установил новый рекорд Формулы 1 – четырнадцать выигранных гонок в одном сезоне. Предыдущее достижение принадлежало Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю – у них было по тринадцать побед.

После финиша гонки в Мехико Себастьян Феттель поздравил пилота Red Bull Racing и выразил надежду, что Макс не остановится на достигнутом, доведя число побед в этом сезоне до шестнадцати.

«Макс – молодец, – приводит слова Себастьяна Феттеля Racingnews365. – Он провёл сложный сезон, но я надеюсь, что к концу года он доведёт число побед до шестнадцати, поскольку любой другой результат будет разочарованием.

В Red Bull добились великолепных результатов. В команде остаются люди, с которыми я знаком, поэтому я очень рад за них. Очевидно, что они заметно прибавили после прошлого сезона – в этом году у них отличная машина. Они выигрывали гонки, хотя их машина была тяжелее техники соперников, но теперь они сбросили вес.

У Red Bull быстрая машина, но и Макс блестяще справляется с работой».