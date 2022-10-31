Шарль Леклер: Мы провели худшую гонку в сезоне

Шарль Леклер финишировал шестым в Мехико, более минуты проиграв лидеру Максу Ферстаппену. Пилот Ferrari назвал прошедшую гонку худшей в сезоне и призвал команду разобраться в причинах потери скорости.

«Каким бы я не был оптимистом, ещё перед началом этапа я знал, что нас ждёт сложная гонка, – приводит слова Шарля Леклера издание Racingnews365. – Однако я не думал, что будет настолько сложно, и мы так много проиграем лидерам. Я надеюсь, что в Бразилии ситуация изменится.

По крайней мере, я больше не ожидаю настолько плохую гонку, которая наряду со Спа оказалась худшей в сезоне. Я считаю, что такое выступление – исключение, но всё же нужно разобраться в причинах, чтобы в будущем выступать лучше в подобных условиях.

Мы достаточно хорошо понимаем, почему плохо выступили в Спа, и, на мой взгляд, продемонстрировали правильную реакцию в Монце. Понятно, что характеристики Монцы отличаются от Спа, но нас ожидали такие же проблемы.

В Мехико возникла проблема другого рода. Я не знаю, сможем ли мы быстро найти решение, но, повторюсь, я считаю, что такое выступление – исключение, нежели правило».

Шарль Леклер добавил, что к потере скорости в Мехико привела не одна конкретная проблема, о сочетание нескольких факторов: «У меня возникло несколько проблем в квалификации. Если бы не они, то, полагаю, я был бы ближе к лидерам.

В гонке проблем с DRS не возникло, поскольку мы смогли заменить заднее антикрыло, но проблемы с двигателем остались. Однако только за счёт них невозможно объяснить такое отставание. Нужно продолжать работать, чтобы понять, как минимизировать потери в такие плохие дни, как в Мехико».