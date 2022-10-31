В 2014-м в FIA ввели систему штрафных баллов для гонщиков, ставших участниками инцидентов или допустивших нарушение правил. Если за 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в гонке, но в Формуле 1 такого пока не случалось. Через 12 месяцев после начисления штрафные баллы сгорают.

Абсолютный лидер по числу штрафных баллов за последние 12 месяцев – Пьер Гасли. В трёх последних Гран При он набрал пять баллов – теперь их десять, а ближайшие сгорят 22 мая следующего года. Пропуск гонки, в этом сезоне или в следующем, очень вероятен.

Штрафные баллы после Гран При Мехико

Гонщик Команда Баллы Когда сгорят следующие П.Гасли AlphaTauri 10 27/03/23 — 1 балл Ю.Цунода AlphaTauri 8 14/11/22 — 2 балла А.Элбон Williams 7 27/03/23 — 2 балла Д.Риккардо McLaren 6 27/03/23 — 1 балл Н.Латифи Williams 5 12/06/23 — 1 балл Л.Стролл Aston Martin 5 10/04/23 — 3 балла Э.Окон Alpine 5 20/03/23 — 2 балла М.Ферстаппен Red Bull Racing 5 21/11/22 — 2 балла Ф.Алонсо Alpine 4 08/05/23 — 3 балла Д.Расселл Mercedes 4 10/07/23 — 2 балла Г.Чжоу Alfa Romeo 4 27/03/23 — 1 балл К.Магнуссен Haas F1 3 08/05/23 — 2 балла С.Феттель Aston Martin 2 10/07/23 — 1 балл С.Перес Red Bull Racing 2 02/10/23 — 2 балла Л.Норрис McLaren 1 10/07/23 — 1 балл Ш.Леклер Ferrari 1 09/10/23 — 1 балл М.Шумахер Haas F1 1 24/10/23 — 1 балл В.Боттас Alfa Romeo 1 21/11/22 — 1 балл

Официальные предупреждения

Пять предупреждений за сезон приводят к потере десяти мест на старте. Четыре из них должны быть «гоночными», т.е. полученными за нарушение правил пилотирования.

Юки Цунода уже отбыл такой штраф в этом сезоне.

Гонщик Команда Гоночные Не гоночные К.Сайнс Ferrari 3 1 Л.Стролл Aston Martin 2 — П.Гасли AlphaTauri 2 — А.Элбон Williams 1 — Д.Риккардо McLaren 1 — Н.де Вриз Williams 1 — Ф.Алонсо Alpine 1 — С.Феттель Aston Martin 1 — Г.Чжоу Alfa Romeo 1 — М.Ферстаппен Red Bull Racing 1 С.Перес Red Bull Racing 1 — Э.Окон Alpine 1 К.Магнуссен Haas 1 М.Шумахер Haas 1