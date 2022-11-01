Формула 2: Подтверждён календарь на 2023 год

В FIA подтвердили календарь Формулы 2 на 2023 год: он состоит из 14 этапов, все станут гонками поддержки Формулы 1, как и в текущем сезоне.

Всего команды молодёжного чемпионата проведут 28 гонок в 13 странах, в том числе Формула 2 впервые отправится в Австралию.

Сезон начнётся в Бахрейне в первый уик-энд марта, затем через две недели пройдёт этап в Саудовской Аравии. На апрель запланированы две гонки на городских трассах – в мельбурнском Альберт-парке и в Баку.

Продолжится чемпионат серией из трёх этапов подряд, разделённых недельными интервалами: на 19-21 мая запланирована Имола, на 25-28 мая Монако, после чего в первый уик-энд июня состоится этап в Барселоне.

Затем будет 4-недельный перерыв, и 8 этап чемпионата пройдёт в начале июля в Шпильберге, оттуда Формула 2 отправится в Сильверстоун. Следующие два этапа состоятся в Венгрии и Бельгии, 21-23 июля и 28-30 июля соответственно.

Первой гонкой после летнего перерыва станет этап в Зандфорте в последний уик-энд августа, через неделю после этого Формулу 2 примет Монца, а завершится сезон в Абу-Даби на автодроме Яс-Марина 24-26 ноября.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Мы рады подтвердить календарь Ф2 на 2023 год и ожидаем, что сезон вновь будет захватывающим, и гонщики будут сражаться за титул в надежде получить шанс перейти в высшую категорию автоспорта.

Этот чемпионат по-прежнему играет очень важную роль в воспитании будущих талантов, и здорово, что следующее поколение звёзд Формулы 1 в 2023 году ждут 14 этапов на любимых болельщиками трассах. В том числе они впервые отправятся в знаменитый Альберт-парк в Мельбурне».

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Мне приятно, что гонки Формулы 2 и Формулы 3, двух последних ступеней в иерархии молодёжных серий, будут по-прежнему проводиться вместе с этапами Формулы 1. Это самый лучший способ подготовиться к будущим выступлениям на лучших автодромах мира, и я с нетерпением жду возможности посмотреть как гонщики следующего поколения примут новый вызов, ведь в следующем году им предстоит впервые выступать в Австралии».

Бруно Мишель, исполнительный директор Формулы 2: «Календарь Ф2 в 2023 году состоит из 14 этапов, как и в этом сезоне. В 2022 у нас 28 гонок, больше, чем когда-либо, и мы хотим остаться на этом уровне в следующем году.

Хорошо, что многие автодромы хотели бы добавить этапы Ф2 в программы своих гоночных уик-эндов, но мы всегда помним, что чем больше гонок, тем выше затраты. Поэтом мы решили ограничить число этапов в 2023 году, их вновь будет 14, при этом мы продолжим поддерживать команды, чтобы их бюджеты были на необходимом уровне».