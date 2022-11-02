Билеты на Гран При Лас-Вегаса будут самыми дорогими

Открыто предварительное бронирование билетов на Гран При Лас-Вегаса – этот этап вернётся в календарь, хотя на новой трассе – дебютирует в сезоне 2023 года, и уже бьёт рекорды по цене на билеты.

Билеты с простым доступом на трассу в зону на три дня уик-энда будут стоить $500 просто за то, чтобы краем глаза стоя и издалека увидеть проезжающие мимо машины. Самый простой билет с гарантированным местом на трибуне обойдётся в $2000, ну а vip-билеты в Лас-Вегасе ограничены лишь толщиной кошелька.

Для сравнения, самый дорогой трехдневный билет на трибуну в Монако стоит 1500 долларов.