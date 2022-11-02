Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Льюис Хэмилтон инвестировал в компанию Тайгера Вудса

Льюис Хэмилтон инвестировал в компанию Тайгера Вудса

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон инвестировал в компанию TMRW Sports, созданную гольфистами Тайгером Вудсом и Рори Макилроем. В TMRW Sports называют своей миссией использование современных технологий для того, чтобы занятия спортом стали доступны большему числу людей.

Помимо Льюиса Хэмилтона, в проект Вудса и Макилроя инвестировали ещё несколько гонщиков Формулы 1 – Карлос Сайнс, Ландо Норрис, Алекс Элбон и Марк Уэббер. Среди других именитых инвесторов теннисисты Серена Уильямс и Энди Маррей, футболист Гарет Бейл, певец и актёр Джастин Тимберлейк.

«За последний год мы собрали команду инвесторов, которые помогут выполнить миссию TMRW Sports и положительно повлиять на восприятие спорта в будущем», – говорит соучредитель и исполнительный директор компании Майк Маккарли. – С самого начала наш план состоял в том, чтобы сотрудничать с лучшими представителями в своих областях.

Тайгер, Рори и я ценим поддержку этой непревзойденной команды инвесторов, консультантов и послов, которые верят в наше видение использования технологий для создания прогрессивных подходов к спорту. Их суммарный широкий охват в социальных сетях и культурная значимость расширят потенциальные возможности и фан-базу для проектов TMRW».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт