Льюис Хэмилтон инвестировал в компанию Тайгера Вудса

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон инвестировал в компанию TMRW Sports, созданную гольфистами Тайгером Вудсом и Рори Макилроем. В TMRW Sports называют своей миссией использование современных технологий для того, чтобы занятия спортом стали доступны большему числу людей.

Помимо Льюиса Хэмилтона, в проект Вудса и Макилроя инвестировали ещё несколько гонщиков Формулы 1 – Карлос Сайнс, Ландо Норрис, Алекс Элбон и Марк Уэббер. Среди других именитых инвесторов теннисисты Серена Уильямс и Энди Маррей, футболист Гарет Бейл, певец и актёр Джастин Тимберлейк.

«За последний год мы собрали команду инвесторов, которые помогут выполнить миссию TMRW Sports и положительно повлиять на восприятие спорта в будущем», – говорит соучредитель и исполнительный директор компании Майк Маккарли. – С самого начала наш план состоял в том, чтобы сотрудничать с лучшими представителями в своих областях.

Тайгер, Рори и я ценим поддержку этой непревзойденной команды инвесторов, консультантов и послов, которые верят в наше видение использования технологий для создания прогрессивных подходов к спорту. Их суммарный широкий охват в социальных сетях и культурная значимость расширят потенциальные возможности и фан-базу для проектов TMRW».