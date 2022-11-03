Формула 1 и AWS возобновили сотрудничество

Формула 1 объявила о возобновлении и расширении партнерства с Amazon Web Services – облачная платформа станет глобальным партнером чемпионата мира, что позволит Формуле 1 начать новый этап инноваций и цифровой трансформации спорта.

По заявлению сторон, возобновленное партнёрство AWS и F1 позволит исследовать новые и инновационные способы представления информации болельщикам с помощью машинного обучения, искусственного интеллекта и облачных технологий.

Новейшие разработки AWS дебютируют уже в этом году – во время Гран При Абу-Даби появится новый график «Доминирование на трассе», позволяющий болельщикам и комментаторам понять, где гонщик доминирует над своими соперниками.

График «Сравнение телеметрии» позволит понять, кто выигрывает в поворотах, а кто быстрее на прямых.