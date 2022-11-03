Формула Е: В Maserati объявили состав команды

Команда Maserati MSG Racing объявила состав пилотов на девятый сезон Формулы Е. Как и ожидалось, напарником Эдоардо Мортары станет Максимилиан Гюнтер, который заменит в команде перешедшего в Формулу 1 Ника де Вриза.

Эдоардо Мортара: «Я присоединился к команде ещё в четвёртом сезоне, и за эти годы она стала для меня домом. Я очень рад продолжить сотрудничество в коллективе таких трудолюбивых и талантливых людей.

Последние пять сезонов получились одними из лучших в моей карьере, и я с нетерпением жду возможности развить наш успех на машинах третьего поколения. Для меня, как швейцарско-итальянского гонщика, большая честь представлять Maserati после их возвращения в международный автоспорт».

Максимилиан Гюнтер: «Я очень горжусь тем, что присоединюсь к Maserati MSG Racing и Эдоардо перед началом девятого сезона. Я восхищаюсь командой и её достижениями в предыдущие сезоны – их было сложно опередить, и они полностью заслужили звание вице-чемпионов.

Участвовать в возвращении бренда Maserati к гонкам в партнерстве с MSG Racing — огромная честь для меня, и я с нетерпением жду совместной работы».