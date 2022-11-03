Фредерик Вести проведёт тесты с Mercedes

Участник молодёжной программы Mercedes Фредерик Вести примет участие в тестах молодых гонщиков после окончания сезона.
В Абу-Даби выступающий в Формуле 2 датчанин впервые опробует машину Формулы 1, сев за руль Mercedes.
Селтик
Шахтер
1
1
Завершен
Ренн
Динамо
06.10.22 22:00
Челси
Милан
3
3
Завершен
Реал
Шахтер
2
1
Завершен
Интер
Барселона
1
0
Завершен
Реал
Осасуна
1
1
Завершен
Участник молодёжной программы Mercedes Фредерик Вести примет участие в тестах молодых гонщиков после окончания сезона.
В Абу-Даби выступающий в Формуле 2 датчанин впервые опробует машину Формулы 1, сев за руль Mercedes.
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