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Автоспорт

Фредерик Вести проведёт тесты с Mercedes

Фредерик Вести проведёт тесты с Mercedes

Участник молодёжной программы Mercedes Фредерик Вести примет участие в тестах молодых гонщиков после окончания сезона.

В Абу-Даби выступающий в Формуле 2 датчанин впервые опробует машину Формулы 1, сев за руль Mercedes.

Источник:www.f1news.ru

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