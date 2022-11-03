Палмер: Был ли у Хэмилтона шанс опередить Ферстаппена?

Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата, проанализировал события гоночного уик-энда в Мехико и попытался понять, был ли у Льюиса Хэмилтона шанс опередить Макса Ферстаппена в гонке.

Макс Ферстаппен проводит великолепный сезон и заслуженно одержал четырнадцатую победу, гарантировав, что его доминирование в 2022 году войдёт в историю. Никто не одерживал больше побед в одном сезоне. Вряд ли кому-то удастся опередить Макса и Red Bull в двух оставшихся гонках.

Макс уверенно выиграл в Мехико, но могли ли Mercedes его опередить? Сотрудники Mercedes прилетели в Мехико в приподнятом настроении. Разреженный воздух, вызванный расположением города на большой высоте над уровнем моря, означал, что высокое лобовое сопротивление машины, которое мешало их скорости на прямых в этом году, будет снижено.

Ферстаппен проехал великолепный круг в квалификации и завоевал поул, сделав то, что не удалось никому из гонщиков Mercedes – собрать три лучших сектора в одном круге. Льюису Хэмилтону в решающей попытке пришлось действовать осторожнее, поскольку во время первой попытки в финале его результат был аннулирован за нарушение границ трассы. В то же время Джордж Расселл ехал свою попытку в темпе Макса, но ошибся в 12-м повороте и прервал круг.

Однако особенность трассы в Мехико такова, что поул не всегда являлся гарантией успела – в трёх предыдущих Гран При ни одному обладателю первого места на старте не удавалось подняться на подиум. Именно поэтому в субботу вечером предположения о победе Mercedes или, по крайней мере, о зрелищной борьбе за победу, казались логичными.

Всё изменилось после того, как поул завоевал голландский гонщик – он и одержал ожидаемую победу. Чего мы никак не ждали, так что это «увядания» Mercedes, ведь на других трассах с менее конкурентоспособным темпом они были даже ближе к победе, чем в Мехико. Это стало следствием их стратегии и использования шин Hard в гонке.

Состав Hard не был оптимальным выбором. Это подтверждает Даниэль Риккардо, который прорывался через пелотон на шинах Soft. Он оказался достаточно быстрым, чтобы компенсировать заслуженный 10-секундный штраф за столкновение с Юки Цунодой в шестом повороте после неудачной попытки атаки.

На втором отрезке Риккардо на Soft выиграл 20 секунд у Ландо Норриса на Hard, поэтому вполне вероятно, что аналогичный выбор Mercedes мог дать Хэмилтону шанс сразиться с Ферстаппеном на последних кругах, учитывая его 15-секундное отставание.

Mercedes предстояло принять непросто решение. Если бы Хэмилтон продолжал оставаться на трассе, чтобы дождаться момента перехода на Soft, то его бы обогнал Серхио Перес. В Mercedes пошли на понятный выбор, но и в противном случае результат семикратного чемпиона мира, по всей вероятности, не изменился бы.

Хэмилтон, в отличие от Норриса, ехал по пустой трассе, поэтому сравнение со скоростью Риккардо, вероятно, не совсем корректно. Тем не менее, перейди Льюис на Soft, борьба с Максом получилась бы более острой, если бы Хэмилтон смог быстро обогнать Переса после пит-стопа, хотя в этом не было гарантий, учитывая преимущество Red Bull в максимальной скорости.

На мой взгляд, большей ошибкой было оставлять Расселла на Hard. На протяжении всего уик-энда Джордж не уступал Льюису в скорости, а в гонке ехал четвёртым – ему нечего было терять. Если бы они перевели его на Soft, то, скорее всего, в Mercedes завоевали бы двойной подиум. Джордж призывал команду поставить ему мягкие шины, но в Mercedes осторожничали со стратегией в Мехико – при таком подходе невозможно бросить вызов могущественной команде Ферстаппен-Red Bull в 2022 году.

Следует отдать должное Ферстаппену за то, как он выдержал прессинг на первых кругах, а затем оптимизировал свою стратегию, проехав достаточно большой отрезок на шинах Medium. На мексиканской трассе нагрузки на шины всегда были не особо высокими, но гонщику всё же приходится приложить усилия за рулём.

Победы Ферстаппена с низких позиций привели к тому, что он научился прокладывать себе путь наверх. Он отыгрался после неудачного пит-стопа в Остине, отыгрался после собственных ошибок в Барселоне и Венгрии, он побеждает на сухой и мокрой трассе. Из шести гонок, которые Макс не выиграл в этом году, он или победил бы или финишировал бы на подиуме, если бы не проблемы с надёжностью. В Сильверстоуне ему помешали повреждения машины, а в Сингапуре команда допустила редкую ошибку в квалификации. Вероятно, единственный уик-энд в этом году, который Макс провёл на среднем уровне, был в Монако.

Тем, кто надеется побороться с Ферстаппеном в следующем году, нужно или самим прибавлять, или сделать ставку на то, что после завоевания второго титула Макс немного расслабится, ведь в данный момент в его броне не так много слабых мест.