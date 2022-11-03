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Автоспорт

Протесты могут помешать проведению бразильского этапа

Протесты могут помешать проведению бразильского этапа

Луис Инасиу да Силва с небольшим перевесом выиграл президентские выборы в Бразилии, но сторонники бывшего президента Жаира Болсонару устраивают акции протеста по всей стране, что может помешать проведению Гран При Сан-Паулу.

Водители грузовиков перекрывают дороги, в международном аэропорту Сан-Паулу отменили несколько рейсов. Симпатии водителей к уходящему президенту объясняются тем, что его администрация распорядилась продавать дизельное топливо по сниженной цене.

Комментируя происходящее, эксперты выражают сомнения в безопасности проведения Гран При, до которого осталось меньше двух недель – протестующие могут воспользоваться этой возможностью, чтобы привлечь к себе внимание всего мира, но промоутеры этапа уверяют в том, что всё пройдёт гладко.

Источник:www.f1news.ru

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