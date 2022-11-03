Шварцман: Скорее всего, я не буду выступать в Формуле 1

Роберт Шварцман дебютировал в Формуле 1 во время гоночного уик-энда в Остине, отработав первую тренировку за рулём Ferrari. Однако тест-пилот итальянской команды признал, что у него практически не осталось шансов на карьеру в Формуле 1 после того, как не удалось договориться о контракте на 2023 год.

Роберт Шварцман: «Честно говоря, у меня выдался тяжёлый год. К сожалению, я не участвовал в гонках, а это многое значит для любого пилота. Я не знаю, что ждёт меня в будущем, но попасть в Формулу 1 будет очень и очень сложно.

Я всегда к этому стремился и много работал, но на данном этапе карьеры я не знаю, буду ли выступать в Формуле 1. Я догадываюсь, что, скорее всего не буду. Конечно, мне грустно от этого осознания, ведь я много работал и продолжал верить, но по разным причинам этого так и не произошло.

Что я мог сделать лучше? Добиться результатов в 2020-м и в 2021-м. Вероятно, это помогло бы мне попасть в Формулу 1, но гарантий всё равно не было. Честно говоря, современная Формула 1 кажется мне несколько странной. Я не очень понимаю, как принимаются некоторые решения о составах команд. Не хочу называть имена, но, к сожалению, не всегда места за рулём достаются заслуженно.

Я знаю, что если бы у меня появился шанс, то я бы показал всё, на что способен. Однако в данный момент я не могу ничего поделать, хотя я бы хотел большей справедливости.

Я не могу прийти к команде и сказать: «Возьмите меня, потому что я заслуживаю место и добьюсь результатов». Я смогу это доказать, если окажусь за рулём, но решение принимаю не я. Возможно, в данный момент сотрудничество со мной не является приоритетом.

Ник де Вриз ждал три года шанса, и когда звёзды идеально сошлись для него, он этим воспользовался. Смогу ли так я? Кто знает. Просто сидеть и ждать, не участвовать в гонках в надежде на чудо… Я не считаю такой вариант подходящим для себя. Я скучаю по гонкам и хочу выступать в следующем году.

Если вы не участвуете в гонках, то теряете гоночный настрой – стремление к борьбе, к победам, к тому, чтобы работать над собой. Представьте, что я не буду выступать в гонках, а буду ждать, ждать и ждать. В таком случае, если у меня появится возможность, я просто не буду к ней готов, поскольку не гонялся с 2021 года.

Именно поэтому мой главный приоритет – выступления в гонках в следующем году. Где? Я не знаю, но мы рассматриваем варианты и выберем лучшее из доступных предложений.

Я стал более зрелым, научился лучше работать с инженерами, что поможет мне в карьере, независимо от того, где я буду выступать. Я провел несколько тестов за рулём старой машины, впервые выступил в первой тренировке в Остине – было очень интересно и круто. Ещё я сяду за руль в тренировке в Абу-Даби – на этом всё. К сожалению, в этом году я не очень часто пилотировал, но что есть, то есть».