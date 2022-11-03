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Автоспорт

Умер Мауро Форгьери

Умер Мауро Форгьери

Мауро Форгьери, легендарный конструктор гоночных машин Ferrari, технический директор Скудерии с 1962-го по 1971-й и с 1973-го по 1984 год, скончался сегодня утром в возрасте 87 лет.

Под его руководством команда из Маранелло семь раз выиграла Кубок конструкторов.

Лука ди Монтедземоло, бывший президент Ferrari: «С уходом Мауро Форгьери мы потеряли не только одного из величайших итальянских инженеров, это был мой друг и сотрудник, с которым я разделил прекрасные годы и незабываемые спортивные успехи. Я близок с его семьей, мне будет его очень не хватать».

Источник:www.f1news.ru

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