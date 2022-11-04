Ферстаппен, Грожан и Смоляр выступят в виртуальной гонке

В первой половине 2020 года, когда этапы Формулы 1 не проводились из-за пандемии Covid-19, многие гонщики пробовали свои силы за рулём виртуальной техники, участвуя в онлайн заездах. По мере возвращения к привычной жизни, многие забросили киберспорт, но не все.

В эту субботу, 5 ноября, в виртуальном чемпионате Le Mans Virtual Series состоится третий этап сезона – «6 часов Спа». Помимо киберспортсменов, на старт в 15:30 по московскому времени выйдут и профессиональные гонщики. В числе участников заездов заявлены двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен, бывший гонщик Формулы 1 Роман Грожан и пилот Формулы 3 Александр Смоляр.