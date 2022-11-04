Лоран Росси: У Гасли и Окона будут равные возможности

В следующем сезоне в составе Alpine будут выступать Эстебан Окон и Пьер Гасли, которые не ладили друг с другом в молодости. Потенциально это может привести к конфликтам внутри команды, но исполнительный директор Alpine Лоран Росси уверен, что гонщики проявят профессионализм.

Лоран Росси: «У нас не будет разделения на первый и второй номера. Такого разделения нет в случае с Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом, и такого разделения не будет между Гасли и Оконом. Они для нас равны.

У меня сложилось впечатление, что они оба считают выступление за Alpine возможностью для себя. Надеюсь, они повзрослели и хотят добиться чего-то большого вместе. В 15 лет можно себе многое позволить, но в 26 пора стать серьёзным. Потенциально для каждого из них это последний крупный контракт в карьере.

Если к 26-ти годам гонщик ещё не стал чемпионом, то он подходит к точке, когда должен ответить самому себе, способен ли он сделать качественный шаг вперёд. Я рассчитываю, что Гасли и Окон покажут всё, что умеют. Более того, Пьер – именно тот, кто нам нужен для дальнейшего прогресса. Мы подписали с ним контракт, поскольку он соответствует всем критериям. Плюс ко всему, он француз.

Для нас в первую очередь имеет значение скорость гонщика. Идея заключалась в том, чтобы собрать в Alpine двух лучших из доступных гонщиков для дальнейшего развития команды».