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Автоспорт

Марко надеется, что уход Матешица не повлияет на команду

Марко надеется, что уход Матешица не повлияет на команду

Пока неизвестно, как смерть Дитриха Матешица скажется на Red Bull в Формуле 1, где у компании две команды и свой Гран При. Консультант Red Bull Хельмут Марко надеется, что произошедшее не повлияет на спортивную программу.

Хельмут Марко: «Сейчас в Red Bull многое происходит в стратегическом и политическом плане. Есть вопросы, которые нужно прояснить внутри компании в связи со смертью Дитриха Матешица. Но на спортивную составляющую это не должно повлиять.

Для команды ничего не изменилось, мы настраиваемся на победу в двух оставшихся гонках. Судя по скорости и надёжности, которые мы продемонстрировали в последнее время, у нас неплохие шансы».

Источник:www.f1news.ru

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