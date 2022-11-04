Матешиц успел одобрить постройку аэродинамической трубы

В октябре ушёл из жизни один из основателей компании Red Bull и владелец двух команд Формулы 1 Дитрих Матешиц. Однако незадолго до своей смерти он успел одобрить инвестиции в строительство новой аэродинамической трубы Red Bull Racing.

После того, как Red Bull купила команду Jaguar в 2004 году, она использовала старую аэродинамическую трубу Arrows, которая была перепрофилирована из предприятия по разработке самолетов RAE Bedford, начавшего свою деятельность ещё в 1946 году.

Эта аэродинамическая труба имеет свои ограничения, связанные с возрастом и размером здания. Новая аэродинамическая труба будет построена на территории базы Red Bull Racing – на реализацию проекта уйдёт два года.

Кристиан Хорнер: «Инвестиции в новую аэродинамическую трубу – одно из обязательств, которые Дитрих взял на себя перед командой. После того, как были представлены правила работы в аэродинамической трубе, стало понятно, что эффективность нашей трубы не соответствует потребностям. Поэтому пришлось принять решение о крупных капитальных инвестициях».