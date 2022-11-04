Ньюи: Было даже немного стыдно

В начале сезона в Red Bull Racing не скрывали проблемы со слишком большим весом новой машины, которая при этом была очень быстра, а со снижением веса стала ещё быстрее. В интервью Auto Motor und Sport её конструктор Эдриан Ньюи комментировал ситуацию.

Эдриан Ньюи: «Новые шины оказались тяжелее, чем ожидалось, колпаки, боковая защита. Мы были уверены, что приблизились к пределу веса, но на деле значительно его превзошли. Даже было немного стыдно.

Потом возникли проблемы с боковым краш-тестом, нам пришлось усиливать конструкцию шасси. Кроме того, нам не хватало времени на оптимизацию многих механических деталей, поскольку в 2021-м мы до последнего дорабатывали прошлогоднюю машину. Некоторые детали, такие как носовой обтекатель, оказались слишком тяжелыми».