Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

Выручка Формулы 1 выросла до $715 миллионов

Выручка Формулы 1 выросла до $715 миллионов

Компания Liberty Media, владеющая Формулой 1, представила финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Из опубликованного отчёта следует, что по сравнению с третьим кварталом 2021-го выручка Формулы 1 выросла на 7% и составила $715 миллионов.

Чистая прибыль Формулы 1 в третьем квартале составила $64 миллиона, что соответствует снижению на 5,8% по сравнению с третьим кварталом 2021 года. В Формуле 1 связывают падение прибыли с увеличением выплат командам на 9,4% до $370 миллионов.

В Формуле 1 отметили, что наблюдают снижение выплат со стороны промоутеров этапов, однако компенсируют потери за счёт продажи коммерческих прав и увеличения дохода от спонсоров.

Стефано Доменикали, руководитель Формулы 1: «В третьем квартале мы были рады подтвердить рекордный календарь из 24-х этапов на следующий сезон, включая долгожданный Гран При Лас-Вегаса. Кроме того, мы анонсировали подписание многолетних контрактов с телекомпаниями – продлили сотрудничество с ESPN в США и со Sky на трёх ключевых европейских рынках».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт