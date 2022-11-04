Выручка Формулы 1 выросла до $715 миллионов

Компания Liberty Media, владеющая Формулой 1, представила финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Из опубликованного отчёта следует, что по сравнению с третьим кварталом 2021-го выручка Формулы 1 выросла на 7% и составила $715 миллионов.

Чистая прибыль Формулы 1 в третьем квартале составила $64 миллиона, что соответствует снижению на 5,8% по сравнению с третьим кварталом 2021 года. В Формуле 1 связывают падение прибыли с увеличением выплат командам на 9,4% до $370 миллионов.

В Формуле 1 отметили, что наблюдают снижение выплат со стороны промоутеров этапов, однако компенсируют потери за счёт продажи коммерческих прав и увеличения дохода от спонсоров.

Стефано Доменикали, руководитель Формулы 1: «В третьем квартале мы были рады подтвердить рекордный календарь из 24-х этапов на следующий сезон, включая долгожданный Гран При Лас-Вегаса. Кроме того, мы анонсировали подписание многолетних контрактов с телекомпаниями – продлили сотрудничество с ESPN в США и со Sky на трёх ключевых европейских рынках».