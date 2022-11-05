Даниэль Риккардо ещё может остаться в McLaren

Даниэлю Риккардо предстоит провести ещё два Гран При в составе McLaren, после чего его контракт истечёт. Однако руководитель команды Андреас Зайдль намекнул, что австралийский гонщик может остаться в McLaren в следующем году. Речь идёт о контракте резервного гонщика, если такой вариант заинтересует самого Риккардо.

«Мы пока не обсуждали этот вопрос, но обычно зимой мы занимаемся выбором резервного пилота, – приводит слова Андреаса Зайдля испанская пресса. – В последние годы мы делили резервного пилота с другой командой, но сейчас у нас нет никаких разногласий с Даниэлем. Возможно, что он станет нашим третьим гонщиком в 2023-м».

В последнее время в паддоке активно обсуждают слухи, что Риккардо подпишет или уже подписал контракт третьего гонщика Mercedes. Учитывая, что в McLaren используют силовые установки немецкого автопроизводителя, вполне возможен вариант, при котором Даниэль будет совмещать роль резервиста в Mercedes и McLaren.