Доменикали: Интерес к последним гонкам остаётся высоким

По мнению Стефано Доменикали, в 2022 году соперники Red Bull Racing не смогли оказать достойного сопротивления, но в следующем сезоне сражение за главные награды чемпионата продолжится до финальной гонки.

В этом году Макс Ферстаппен досрочно выиграл титул, это произошло в Японии за четыре этапа до конца сезона, а в Остине, где он одержал очередную впечатляющую победу, его команда обеспечила себе Кубок конструкторов.

«Red Bull и Макс Ферстаппен выступали невероятно успешно. Но, возможно, другая команда не смогла правильно воспользоваться открывшимися возможностями, – Доменикали не назвал Ferrari, но понятно, что речь именно о ней. – Но то, что мы видели на трассе, многочисленные сражения колесо в колесо – это именно то, что мы и хотели увидеть. Я абсолютно уверен, что в следующем году соперничество будет продолжаться до последней гонки календаря.

Спортивная ситуация в чемпионате по-прежнему привлекает большое внимание. Борьба за высокие позиции в Кубке конструкторов продолжается, ведь итоги сезона отразятся на финансовом состоянии команд, и тот, кто завершит его на более высокой позиции, получит больше призовых. Поэтому, по-моему, интерес к гонкам в Бразилии и Абу-Даби будет на высоком уровне, я тут не вижу никаких проблем».

На этой неделе Формула 1 отчиталась от финансовых итогах третьего квартала, и эти показатели произвели благоприятный эффект на деловые круги США. Когда Доменикали спросили, могут ли досрочные победы Ферстаппена и Red Bull Racing в чемпионате негативно сказаться на экономике спорта или рейтингах, он ответил: «Мы вообще не видим никаких рисков. Самое главное, билеты на оставшиеся две гонки уже почти распроданы и показатели продаж продолжают расти. Разумеется, аудитория переключит своё внимание на борьбу других команд, что также важно в спортивном плане, и это тоже часть гонок».