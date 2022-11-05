Феттель не может обещать, что не вернётся

Себастьяну Феттелю предстоит провести в Формуле 1 ещё две гонки, после чего четырёхкратный чемпион мира завершит карьеру в автоспорте. Но при этом он не готов гарантировать, что не вернётся.

По крайней мере, Себастьян пообещал, что на Гран При Бахрейна, на первом этапе чемпионата мира 2023 года, мы не увидим его в роли эксперта какого-нибудь телеканала.

«Однозначно, я не буду стоять перед камерой с микрофоном в руке в качестве эксперта», – заявил Феттель в интервью еженедельнику Spiegel, но при этом сослался на пример популярного в своё время немецкого телеведущего Штефана Рааба: тот в 2015 году в последний раз появился в студии перед камерами, после чего стал успешным продюсером.

«Он был неотъемлемой частью немецкого телевизионного пейзажа, а потом объявил, что с него хватит, после чего уже на следующий день все успокоились, – продолжил Феттель. – Доволен ли он этим или нет, надо спрашивать у него. Но, по-моему, это здорово, когда кто-то решает исчезнуть из поля зрения общественности, и все понимают, что у этого человека не было какой-то болезненной зависимости от публичности.

В спорте подобная опасность особенно сильна, поэтому я не могу точно сказать, какие желания у меня появятся через год или два. И всё-таки мне бы хотелось, чтобы и через два года я мог сказать: «Нет, спасибо, гонки меня больше не интересуют». Может, я и хотел бы исключить вариант с возвращением, но не могу».

Норберт Феттель, отец немецкого гонщика, тоже сомневается, что Себастьян сможет долго отдыхать от стрессов и суеты паддока Формулы 1 и наблюдать за миром автоспорта со стороны.