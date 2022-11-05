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Автоспорт

Формула 2: Хаугер подписал контракт с MP Motorsport

Формула 2: Хаугер подписал контракт с MP Motorsport

Деннис Хаугер продолжит карьеру в Формуле 2 в следующем сезоне. Норвежский гонщик подписал контракт с командой MP Motorsport, в которую перейдёт из Prema Racing.

В 2022-м Хаугер дебютировал в Формуле 2. На его счету победы в Монако и Баку, а так же подиумы в Имоле и Зандфорте. За один этап до конца сезона Деннис занимает 11-е место в личном зачёте.

Деннис Хаугер: «Я очень рад присоединиться к MP Motorsport в следующем сезоне Формулы 2. Команда стала настоящим открытием этого чемпионата, стабильно подготавливая быстрые машины для каждого этапа. Мы признаём этот факт, и рады, что смогли договориться о сотрудничестве.

Я с нетерпением жду начала работы с командой на тестах в Абу-Даби, которые, как я надеюсь, станут началом очень успешного сезона 2023 года».

Источник:www.f1news.ru

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