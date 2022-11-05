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Автоспорт

Формула 3: В ART продлили контракт с Грегуаром Соси

Формула 3: В ART продлили контракт с Грегуаром Соси

Команда ART Grand Prix, выступающая в Формуле 3, объявила о продлении контракта со швейцарским гонщиком Грегуаром Соси на 2023 год.

Минувший сезон Формулы 3 Соси закончил на пятнадцатом месте в личном зачёте, а его лучшим результатом стало третье место в воскресной гонке в Бахрейне.

Грегуар Соси: «В 2023-м я отмечу четырёхлетие сотрудничества с ART Grand Prix, чем очень горжусь. За эти годы я хорошо узнал команду, мы выяснили сильные стороны друг друга, и знаем, как минимизировать наши слабые места. Я уже начал ментальную и физическую подготовку к первым кругам 2023 года».

Источник:www.f1news.ru

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