Хейкки Ковалайнен готовится перейти в WRC

Хейкки Ковалайнен, бывший гонщик Формулы 1, в 2015-м продолжил карьеру в японской серии Super GT и уже в следующем сезоне выиграл титул. В прошлом году он провёл свой последний сезон в этом кузовном чемпионате, но параллельно осваивал другую гоночную дисциплину – ралли, и это у него получалось довольно успешно.

Достаточно сказать, что в 2021-м он выиграл чемпионат Японии в классе JN2, а в этом году – уже в более серьёзной категории JN1 и теперь готовится к дебюту на японском этапе чемпионата мира по ралли (WRC).

В интервью финской газете Iltalehti Хейкки признался, что из Абу-Даби, где он со своей английской супругой Кэтрин жил уже много лет, возвращается на родину, и на это есть причины.

«Мы бы хотели поскорее переселиться в Финляндию, нам обоим здесь всегда очень нравилось, – рассказал Хейкки. – Так мне будет проще выполнять обязанности эксперта на телеканале Viaplay, ведь по вечерам после работы в студии я смогу возвращаться домой.

Хотя мы с супругой предпочитаем деревенскую жизнь, сейчас планируем поселиться в Хельсинки, это во всех отношениях нам подходит. Нам тут будет хорошо, мы уверены.

Я удивился, что в этом году в чемпионате Японии по ралли мы с моим штурманом выиграли шесть гонок из восьми. Но все эти гонки проходили на асфальтовых трассах, и, возможно, наша Skoda Fabia R5 немного превосходила технику соперников.

Конечно, по ходу сезона я пилотировал всё увереннее, в частности, научился лучше воспринимать информацию от штурмана, ведь раньше я, как и многие, кто перешёл в ралли из кольцевых гонок, в основном ехал, ориентируясь на то, что видел на трассе своими глазами. А с таким стилем многого не достигнешь.

Но сейчас моя цель в том, чтобы в 2023-м перейти в WRC. Переговоры продолжаются, и я надеюсь, что уже скоро смогу кое-что рассказать о планах на следующий год».

Но, видимо, это произойдёт несколько позже, а пока Хейкки готовится к дебюту в чемпионате мира по ралли в категории WRC-2: 10 ноября стартует Rally Japan.