Хэмилтон о своих планах, дружбе c Вольффом и о Расселле

Минувшие 12 месяцев, вероятно, были самым сложным периодом в карьере Льюиса Хэмилтона, который начался с того, что в прошлом декабре он не смог завоевать свой восьмой титул, и, вполне вероятно, закончится тем, что в 2022 году ему так и не удастся одержать ни одной победы.

Тем не менее, гонщик Mercedes, семикратный чемпион мира, не позволяет себе предаваться унынию, не собирается расставаться с Формулой 1, а наоборот, планирует начать следующую главу своей карьеры.

«Если говорить о моей физической форме, то я чувствую, что в этом плане я лучше подготовлен, чем когда бы то ни было, поскольку сейчас, когда я становлюсь старше, я уделяю этому больше внимания, – рассказал Льюис в интервью официальному сайту чемпионата. – Вообще я очень люблю пилотировать гоночные машины, поэтому сейчас занят составлением плана. Что это за план, я пока рассказать не могу, но, по-моему, предела тому, что мы можем достичь, просто нет.

Я хочу быть творческим человеком и хочу продолжать заниматься всеми остальными вещами, которыми я занимаюсь. В команде Mercedes я могу быть самим собой, и с самого первого дня получаю здесь невероятную поддержку. Причём речь не только о спортивных победах: вместе с многими другими людьми планеты мы пытаемся изменить к лучшему этот мир. Мы можем попытаться сделать это вместе, ведь Mercedes – очень мощный бренд, который оказывает огромное влияние на весь мир.

Кроме того, Тото Вольфф, руководитель команды – один из моих лучших друзей. В разные годы мы пережили непростые времена, у нас были тяжёлые переговоры, бывали эмоциональные взрывы, но мы словно члены одной семьи. Я желаю ему только добра, и он платит мне тем же.

Мы всегда можем поболтать по телефону на любые темы. У нас одинаковые ценности и одинаковые цели – это касается бренда Mercedes, и мы стараемся помочь нашей команде развиваться.

Теперь к ней присоединился Джордж Расселл, один из молодых гонщиков чемпионата. Он отлично вписался в команду, ведь он и раньше присутствовал на совещаниях с инженерами, поэтому хорошо знает все процессы, как работает команда, знает, чего ожидать. Я же просто постарался оказать ему радушный приём, старался активно обсуждать с ним вопросы, связанные с машиной, и мы договариваемся о разделении обязанностей, когда планируем испытывать те или иные новинки.

Я стараюсь работать с ним так, как работал с Валттери Боттасом. Когда в команду приходят новые люди, им нужно время, чтобы войти в ритм. Но я думаю, что Джордж отлично справляется с делом, мы почти сразу нашли вполне нормальный ритм и продолжаем сотрудничать, стараясь решать все возникающие проблемы, чтобы сохранить этот ритм.

Ритм моей работы в дни гоночных уик-эндов я изменил много лет назад. В эти четыре дня я нахожусь в паддоке ради решения одной задачи – ради работы, ради того, что я делаю на трассе, как я пилотирую, как настраиваю. машину, стараясь добиться максимально возможных результатов.

Я стараюсь эффективно использовать всё это время, в том числе самую спокойную часть дня – обычно это происходит вечером, когда уже никого нет, и когда меня никто не отвлекает. Я могу анализировать телеметрию, постоянно контактируя со специалистами, работающими на симуляторе на базе команды. Когда в Брэкли идёт работа, я могу общаться с тем гонщиком, кто в это время там пилотирует виртуальную машину.

Питаюсь я в расположении команды на трассе, а когда день закончен, возвращаюсь в отель и вскоре ложусь спать – мне нравится такой режим. Я не хочу рано завершать день, чтобы потом отправиться куда-то на ужин. На трассу я приезжаю с единственной целью – бороться за победы в гонках. А ужин и прочие дела, не связанные с гонками, отвлекают от главного…»

Сезон складывался для Mercedes непросто, но к осени команда явно прибавила, что в Остине и Мехико позволило её гонщикам быть в числе претендентов на победу. При этом Льюис прекрасно понимает, что впереди ещё очень много работы: «Нам предстоит подняться на огромную гору. Мы должны понимать, что перед нами сложнейшая задача, решение которой требует полной самоотдачи.

Многое уже сделано, мы знаем, какие ошибки были допущены в прошлом, когда мы готовились к этому году. Что касается планов на следующий год, то пока непросто делать прогнозы, но сейчас я занят тем, что стараюсь наладить со всеми полное взаимопонимание по всем вопросам, связанным с пилотированием, с требованиями, которые я предъявляю машине.

Недавно у меня состоялся разговор с Энди Шовлином (главным гоночным инженером Mercedes), Роном Медоузом (спортивным директором команды) и Майком Эллиотом (техническим директором), и я просто забросал их вопросами. Я говорил о том, что меня тревожит, что не даёт покоя, спрашивал, что можно сделать, чтобы решить эти проблемы, и как я могу помочь?

От гонщиков тут не так много зависит, поскольку мы должны доверять всем рабочим процессам, но важно, чтобы люди знали моё мнение. Они не сами по себе выбирают направление работы, мы определяем его вместе».