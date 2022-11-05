Марк Хьюз о ситуации Audi и Porsche

Британский журналист Марк Хьюз рассуждает о непростой ситуации в которой оказались два подразделения концерна Volkswagen, которые стремятся прийти в Формулу 1. И если в случае с Audi перспективы более-менее понятны, то о Porsche этого сказать нельзя.

Если Audi уже начала движение к своей цели в Формуле 1, то Porsche пока буксует, а острое соперничество между двумя родственными брендами лишь усиливает интригу.

В Audi уже подтвердили, что партнёром компании, вместе с которым она придёт в чемпионат мира в 2026 году, станет Sauber, однако вопрос о том, что будет с проектом Porsche в Формуле 1, пока висит в воздухе. Причём это не такой уж невинный вопрос, как может показаться на первый взгляд, и здесь переплелись корпоративные интересы, ревность и соперничество.

Важно отметить, что Audi собирается приобрести контрольный пакет акций Sauber и создать настоящую заводскую команду, поскольку речь не просто о техническом партнёрстве, а об организации полноценного подразделения компании.

На моторостроительном предприятии в Нойбурге под руководством Адама Бейкера, опытного австралийского инженера, в своё время работавшего в Формуле 1 вместе с BMW, уже трудятся две сотни специалистов. В общем, это будет полноценный заводской проект, причём участие материнской компании в нём будет ещё более заметным, чем в случае с Mercedes (штутгартскому концерну принадлежит лишь третья часть акций команды).

В Porsche тоже хотят создать настоящую заводскую команду, и именно по этой причине им не удалось договориться о партнёрстве с Red Bull Racing: руководству команды из Милтон-Кинса не понравилось стремление немецкой стороны установить свой контроль над всеми процессами.

В сентябре, когда стало ясно, что переговоры с Red Bull зашли в тупик, в Porsche выступили с заявлением, в котором, в частности, говорилось: «В их основе всегда была предпосылка, что партнёрство должно базироваться на принципах равенства, что оно будет включать не только поставки двигателей, но и работу с командой. Но договориться об этом не удалось.

Поскольку регламент на двигатели уже утверждён, такая гоночная серия, как Формула 1, всё равно остаётся привлекательной для Porsche, поэтому мы продолжим следить за развитием ситуации».

По аналогичной причине, из-за разных взглядов на проблему совместного управления командой, в своё время Audi не удалось прийти к согласию с McLaren. У руководства Porsche это тоже вряд ли это получится, и таким образом у этой компании остаётся лишь два возможных варианта: попытаться получить контроль либо над Williams, либо над AlphaTauri.

Однако у этой компании есть ещё одна проблема: в отличие от Audi, в Porsche не занимаются разработкой собственной силовой установки, и для этого у них нет необходимых производственных мощностей.

Либо в концерне VW Group решат, что Audi будет поставлять свои двигатели Porsche (это возможно, учитывая, что новый глава концерна, Ханс-Дитер Пётч, ранее руководил Porsche – однако тут неизбежно встаёт весьма острый вопрос престижа марки), или в Porsche в спешном порядке начнут инвестировать в создание собственного моторостроительного подразделения и приобретать необходимое и крайне дорогостоящее оборудование, в т.ч. испытательные стенды.

Такой сценарий тоже исключать нельзя, хотя 2026 год уже не за горами, и создать за оставшееся время силовую установку почти невозможно. Впрочем, Porsche – компания исключительная и нет нужды сомневаться в их мотивации и нацеленности на успех.

Хотя Audi и Porsche – бренды VW Group, это самостоятельные компании и между ними идёт острая конкуренция. Формально последняя считается более престижной маркой, но если на гоночных машинах Porsche будут стоять двигатели с логотипом Audi, то вполне можно предположить, что это будет весьма некомфортно.

Причём силовая установка, разработкой которой занимаются моторостроители Audi, создаётся на базе опытного образца, разработанного силами Porsche, но в 2016 году эта программа исследований была заморожена, после чего большинство специалистов перешли в Audi.

Смогут ли в Porsche как-то разрешить дилемму, покажет будущее, но сама по себе проблема весьма любопытная. Две команды, добившиеся в последнее десятилетие наибольших успехов в Формуле 1 – Red Bull Racing и Mercedes – не находятся в управлении автоконцернов. На Red Bull они вообще никак не влияют, а в случае с Mercedes контроль ограничивается финансовой сферой.

В 2005-2006 гг., когда Renault дважды выиграла чемпионат вместе с Фернандо Алонсо, этих успехов добилась британская гоночная команда из Энстоуна, руководил которой Флавио Бриаторе, нанятый менеджер, а французская компания только поставляла двигатели.

Теперь же Audi и Porsche по отдельности хотят пойти по пути, который в своё время избрали BMW и Toyota, но так и не смогли добиться успеха…