Марко считает, что в Haas предпочтут Хюлкенберга

В Формуле 1 продолжают обсуждать, кто станет напарником Кевина Магнуссена в Haas в следующем сезоне. Американская команда выбирает между Миком Шумахером и Нико Хюлкенбергом, а консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко предполагает, что ставка будет сделана на опытного Нико.

«Когда команда публично критикует своего гонщика, это говорит о том, что между ними нет доверия, – поделился мнением Марко в эфире немецкого N-tv. – У Haas есть опытный гонщик Магнуссен, и если бы они могли пригласить к нему подающего надежды таланта, то я бы на их месте выбрал его, но я не вижу никого, кто мог бы соответствовать таким требованиям.

Для команды важны деньги, которые разыгрываются в Кубке конструкторов. Разница между десятым и восьмым местом составляет миллионы, поэтому я предполагаю, что в Haas сделают ставку на ветерана.

Нико Хюлкенберг доказал, что в качестве резервного гонщика без всяких тестов может сесть за руль и сразу принести результат. Это многое говорит о нём».